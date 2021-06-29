Beyder Başkanı Taş'tan Başkanımız Bayındır'a Ziyaret
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Beyder Başkanı Taş'tan Başkanımız Bayındır'a Ziyaret

Beyder Başkanı Taş'tan Başkanımız Bayındır'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Beyşehirliler Derneği (BEYDER ) Başkanı Ahmet Taş, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti.

Beyşehirliler Derneği (BEYDER ) Başkanı Ahmet Taş, Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı ile bir araya gelen Başkanımız Bayındır, sivil toplum örgütlerinin ülkenin birlik ve beraberliğini tesis etmede önemli olduğunu belirterek hemşeri derneklerine destek verdiklerini belirtti. BEYDER Başkanı Ahmet Taş ise, "Desteğini bizden esirgemeyen ve bizleri makamında kabul eden Başkan Adil Bayındır'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. Ziyaret sonrası Başkanımız Bayındır ve Dernek Başkanı Taş birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Habermetre

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Beyder Başkanı Taş'tan Başkanımız Bayındır'a Ziyaret - Haberler
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