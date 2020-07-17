Beydağı kentsel dönüşüm projesini büyükşehir tamamlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beydağı kentsel dönüşüm projesini büyükşehir tamamlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beydağı Kentsel Dönüşüm Bölgesindeki sorunlar çözüldü.

Beydağı kentsel dönüşüm projesini büyükşehir tamamlıyor
17.07.2020 18:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:57

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beydağı Kentsel Dönüşüm Bölgesindeki sorunlar çözüldü. TOKİ işbirliğinde yürütülen çalışmayla, yılların sıkıntıları aşıldı.

Kentsel Dönüşüm Bölgesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "TOKİ ile yaptığımız protokol muvacehesinde kamulaştırma bedelinin 25 milyonunu biz, 40 milyonunu TOKİ tarafından olmak üzere toplam 65 milyon TL buraya kamulaştırma bedeli ödedik" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Büyükşehir Bürokratları ile birlikte Beydağı Kentsel Dönüşüm Bölgesinde incelemelerde bulundu. İnceleme gezisi sırasında açıklamalar yapan Başkan Gürkan, "Beydağı Kentsel Dönüşüm alanındayız. Bilindiği üzere uzun zamandan bu yana vatandaşın bizar olduğu, bir türlü dönüşümün ve yapımın gerçekleştirilemediği sıkıntılı bir bölgemizdi burası. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk iş olarak Çevre ve şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile bir görüşme sürecine girdik. Bize, 'kamulaştırma bedellerinin 40 milyonunu TOKİ, 25 milyonunu Büyükşehir Belediyesi ödediği takdirde biz buna hemen başlarız' dediler. Biz de yaptığımız protokol muvacehesinde 25 milyonu karşıladık. TOKİ de kamulaştırma bedeli olarak 40 milyonu karşılayarak toplam 65 milyon TL buraya kamulaştırma bedeli ödendi. ve süreç hemen başladı, yıkımlar gerçekleştirildi. 29 Temmuz'da 900 konut ve 38 işyeri için yapım ihalesi gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.

"Yatay mimari ve Malatya Kültürüne uygun konutlar"

Başkan Gürkan, TOKİ ile yaptıkları protokol çerçevesinde konutların yatay mimariye göre ve daha estetik, daha geniş yapılacağını kaydederek, "Evlerin önceden yapıldığı gibi çok uzun, dikey bir mimari yapı ile estetik olarak, kullanım olarak uygun olmayan yapı formatını değiştirdik. Burada en fazla zemin artı 5 kata müsaade edildi. Balkonlarının daha geniş, ferah olması; bina girişleri ve merdivenlerin daha havadar olması, sahanlıkların geniş olması, odaların daha geniş olması noktasında TOKİ ile yaptığımız mutabakatta bunu sağladık. Konutlar, insan onuruna yaraşır, yakışır; Malatya kültürüne, değerlerine sahip bir yapı formatı içerisinde olacak. Burada 50 metrelik güney kuşak yolunu da düşündüğünüz zaman burası Malatya'nın çok cazibe merkezi diye tabir edeceğimiz, ilgi duyulacak bir alan olacak. Bu çalışmaların Malatyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.

"Yeni bir kanal boyu ortaya çıkıyor"

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, "Dikkat ederseniz bizde 'yapacağız, edeceğiz' kelimeleri yok. Yapıyoruz, işte başladık; şu an saha düzeltmesini iş makinelerimiz yapıyor. 29 Temmuz'da TOKİ ihalesini yapıyor. ve 50 metrelik yol çalışmalarına da arkadaşlarımız başladı. 50 metrelik yoldaki virajları öldürmek için yol kotunu, su kanalı seviyesine düşürtmek kaydıyla ve kanalla birlikte gerçek anlamda yeni bir kanal boyunu ve bizim kırıcılarla bu kayaları delerek ihdas edeceğimiz yeni bir kanal boyu yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Söz konusu kentsel dönüşüm çalışmasının yıllardır beklemede olduğuna işaret eden Başkan Gürkan, "Burada uzun yıllardır bu kentsel dönüşümü bekleyen vatandaşlarımız da haklarını helal etsinler. Hakikaten 14 senedir bu süreci beklediler, iki ayakları bir pabuçta çok tedirgin olarak. İnşallah çalışmaları biz devletimiz, hükümetimiz ve belediye olarak ortak bir koordinasyonla yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürkan, TOKİ ile yaptıkları mutabakata göre konutların 600 günde teslim edileceğini açıklayarak, "Düşünün 900 konut burada Malatya'nın bir cazibe merkezi olan Beydağı eteklerinde yeni bir yerleşim yeri; 1500 konut da Gelincik Tepesinde olmak üzere TOKİ ile birlikte güzel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yoğun bir tempo içerişinde neticeye müessir bir çalışma oldu. ve çalışmanın neticesinde gördüğünüz gibi meyveleri geldi. 600 gün içerisinde burada yeni bir şehir olduğunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir Güncel
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar Magazin
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 3. Sayfa
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı Politika
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım Magazin
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
Seyyar satıcının motosikletli saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
CHP, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1500 liraya çıkarılmasını teklif etti
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Bülent Turan Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Tosun Tuvana Türkay Selçuk Yöntem Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Fırat Aydınus Sergen Yalçın Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Türk Adana Ankara
Şu an buradasınız: Beydağı kentsel dönüşüm projesini büyükşehir tamamlıyor - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 18:57:54. #1.15#
title