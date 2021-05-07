Beydağ Barajı suları çekilince Roma İmparatorluğu kalıntıları ortaya çıktı
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Beydağ Barajı suları çekilince Roma İmparatorluğu kalıntıları ortaya çıktı

Beydağ Barajı suları çekilince Roma İmparatorluğu kalıntıları ortaya çıktı
Bültenler - Haberler | Güncel

İzmir'de Beydağ Barajı havzasında suların çekilmesi sonucu Roma İmparatorluğu döneminden kalma mozaik, taş duvar gibi kalıntıların ortaya çıkması bölgede heyecan yarattı.

Beydağ ilçesinin Çiftlik Mahallesi Beyler Mevkii'nde Ödemiş Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında kalıntılar ortaya çıkarıldı.

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Çiftlik Mahallesi'ndeki bazı vatandaşların tarihi kalıntılar bulunduğu yönünde bildirimde bulunduğunu söyledi.

Belediye yetkililerinin durum tespiti için konuyu Ödemiş Müze Müdürlüğüne ilettiğini kaydeden Yılmazlar, uzmanların bölgede yaptığı incelemede kalıntıların Roma İmparatorluğu dönemine tarihlenen mozaik, taş duvar, mermer mimari parçalar ile çok sayıda çatı kiremidi ve taban döşemesi olduğunun ortaya çıktığını anlattı.

Yılmazlar, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile bölgenin 1. derece arkeolojik sit ilan edildiği bilgisini vererek, "Buram buram tarih kokan ilçemizde, yeni kalıntılar bulmaya devam ediyoruz. Çiftlik mevkisinde, bulunduğumuz alanda kaya mezarlarının yanında, suların çekilmesiyle Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu bilinen mozaik kalıntılar ortaya çıktı. Bizim de en büyük görevimiz ilçemizin geçmişine ışık tutan bu kıymetli eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır." dedi.

Tarihin gün yüzüne çıkmasını heyecanla beklediklerini aktaran Yılmazlar, Beydağ Belediyesinin de çalışmalara destek vereceğini aktardı.

Mahalle sakinlerinden Tuncay Urgancı ise tarihi kalıntıları bulunca belediyeye durumu bildirdiklerini ifade ederek, çalışmaların tamamlanmasını ve tarihi ayrıntıların ortaya çıkmasını beklediklerini söyledi.

Öte yandan, mülkiyeti hazineye ait olan alanda tarihi kalıntılarla ilgili Ödemiş Müze Müdürlüğü ekiplerinin detaylı incelemelerde bulunacağı bildirildi.

Kaynak: Bültenler

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