Beyazıt'ta üniversite öğrencilerinden İsrail protestosu
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Beyazıt'ta üniversite öğrencilerinden İsrail protestosu

Beyazıt'ta üniversite öğrencilerinden İsrail protestosu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYAZIT Meydanı'nda toplanan üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

BEYAZIT Meydanı'nda toplanan üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.

Beyazıt Meydanı'nda çeşitli üniversitelerden gelen öğrenciler İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti. Grup üyeleri adına burada saldırılara yönelik basın açıklaması okundu. Öğrenciler daha sonra buradan ayrıldı.


Beyazıt'ta üniversite öğrencilerinden İsrail protestosu
Beyazıt'ta üniversite öğrencilerinden İsrail protestosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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