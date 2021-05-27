Beyazıt'ta üniversite öğrencilerinden İsrail protestosu
BEYAZIT Meydanı'nda toplanan üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.
BEYAZIT Meydanı'nda toplanan üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti.
Beyazıt Meydanı'nda çeşitli üniversitelerden gelen öğrenciler İsrail'in Filistin'e gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti. Grup üyeleri adına burada saldırılara yönelik basın açıklaması okundu. Öğrenciler daha sonra buradan ayrıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı