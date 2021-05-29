Beyazıt Öztürk'ün evindeki gizemli kadının kimliği belli oldu

Ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün gizli aşkı ifşa oldu. İşte 52 yaşındaki ünlü komedyenin aklını başından alan o güzel...

Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü şovmen bu defa Instagram'dan kaçamadı.

Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel Lavin Ay, Instagram'da yaşadığı ilişkiyi ele verdi.

BEYAZIT ÖZTÜRK İLE BİRLİKTE OLDUĞU İDDİA EDİLEN LAVİN AY KİMDİR?

Magazinburada'nın haberine göre; Beyazıt Öztürk'le aşk yaşadığı ortaya çıkan Lavin Ay, 24 yaşında. Moda ve güzellik sektöründe faaliyet gösteriyor.

Azeri olmasına rağmen düzgün bir Türkçe ile konuşan Lavin Ay'ın iki yıldır Türkiye'de diksiyon dersleri aldığı öğrenildi.

EKRANLARA DÖNECEĞİ KONUŞULUYOR

Geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beyazıt Öztürk, kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalar yapmıştı. 'Beyaz Show'un özlendiğini dile getiren ünlü sunucu, "Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah" sözleriyle, yeniden ekranlarda olacağının sinyalini vermişti.

Kaynak: Snob Magazin