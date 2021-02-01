Beyazıt Meydanı'nda, Kabe fotoğrafının yere serilmesi protesto edildi
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Beyazıt Meydanı'nda, Kabe fotoğrafının yere serilmesi protesto edildi

01.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:42
Beyazıt Meydanı'nda, Kabe fotoğrafının yere serilmesi protesto edildi

ANADOLU Gençlik Derneği(AGD) ve Milli Gençlik Vakfı(MGV) üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti.

ANADOLU Gençlik Derneği(AGD) ve Milli Gençlik Vakfı(MGV) üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesini protesto etti. Grup ikindi namazının ardından Beyazıt Meydanı'nda toplandı. 

Üzerinde "Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacak. Saff Suresi 8. Ayet" yazılı pankart açıp, tekbir getirdi, ardında Kur'an-ı Kerim okundu.

Grup adına basın açıklamasını Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi Üniversite Başkanı Serhat Altun yaptı. Altun, "Yeryüzünün adalet ve tevhit simgesi, kıblegahımız Kabe'ye karşı yapılan saygısızlık kabul edilemez" diyerek başladığı açıklamasına şöyle devam etti:  "Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen protestolar esnasında açılan bir sergide Kabe'nin tahrif edildiği bir resmin sergilenmesi suretiyle İslam'ın kutsal ve mukaddes mekanı Kabe'ye karşı saygısızca bir saldırı gerçekleştirilmiştir. İnsanlığın ilk mabedi, yeryüzünün adalet ve tevhit simgesi kıblegahımız Kabe-i Muazzama'ya karşı gerçekleştirilen hiçbir saygısızlık kabul edilemez. Bu çirkin hadise, sapkın zihniyetlerin içinde bulunduğu gafletin en önemli delilidir. Malcam X'in de dediği gibi 'İslam'a sövmekten başka bir fikri olmayanlar, fikrin değil İslam'a sövmenin özgürlüğünü istemektedirler'. Mukaddesatımıza yapılan bu saldırılara alışmayacağız, meşru görmeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz ve her daim karşısında olacağız. Önce ahlak ve maneviyat düsturuyla kuşanmış üniversite gençliği olarak protestolarının meydana geldiği ilk tarihlerde itiraz edilecekse de itirazlar ahlaklı olmalı' diye bir çağrı yapmıştık. İtirazlar kimsenin kutsalına hakaret etmedikleri sürece dikkate ve saygıya değerdir. Yakıp, yıkmak, uğruna yaşanılan değerlere hakaret etmek, bu değerlerle dalga geçmek ancak ve ancak kötü niyetin ve nefretin dışa vurumudur."

Basın açıklamasından sonra grup olaysız şekilde dağıldı.  


- İstanbul
Beyazıt Meydanı'nda, Kabe fotoğrafının yere serilmesi protesto edildi
Beyazıt Meydanı'nda, Kabe fotoğrafının yere serilmesi protesto edildi
Beyazıt Meydanı'nda, Kabe fotoğrafının yere serilmesi protesto edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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