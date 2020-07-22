Beyazıt Meydanı'nda Ayasofya Camisi için Fetih Suresi okundu ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerince, "Ayasofya için 100 bin Fetih Suresi" etkinliği kapsamında diğer illerle eşzamanlı olarak Beyazıt Meydanı'nda Fetih Suresi okundu.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerince, "Ayasofya için 100 bin Fetih Suresi" etkinliği kapsamında diğer illerle eşzamanlı olarak Beyazıt Meydanı'nda Fetih Suresi okundu.

ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, Genel Sekreter Abdullah Ceylan ile dernek üyeleri ve birçok vatandaşın katıldığı etkinlik, İstanbul'un yanı sıra eş zamanlı olarak tüm Türkiye'de gerçekleştirildi.

Okunan Fetih Suresi'nin ardından basın açıklaması yapan Abdullah Ceylan, Ayasofya Camisi'nin İstanbul'un fethinin bir sembolü olduğunu ve Fatih Sultan Mehmet'in, fethin ardından burada şükür namazı kıldığını söyledi.

Ayasofya Camisi'nin mirasına sahip çıkmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Ceylan, "Fatih Sultan Mehmet, fetihten sonra ilk Cuma namazını da burada kıldı. Medeniyetimizin başkenti olan İstanbul'daki bu mabet, Müslümanlar kadar Hristiyanları, ülkemizdeki vatandaşlarımız kadar dünya vatandaşlarını da ilgilendiren bir mekandır. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne de alınan Ayasofya tam 481 yıl cami olarak hizmet verdi. Fatih'in emanetinin 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmesi sadece Türkiye'deki Müslümanların değil, tüm dünyadaki Müslümanların boynunu buruk bırakmıştı." diye konuştu.

Ceylan, Ayosofya'nın tekrar camiye dönüşmesi için yıllarca dua ettiklerini, Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrilmesinin mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ayasofya için ÖNDER tarafından başlatılan "100 bin Fetih Suresi" okuma kampanyasının Türkiye'den ve dünyadan çok fazla destek bulduğunu belirten Ceylan, 24 Temmuz'da Ayasofya Camisi'nde Cuma namazı kılacak olmanın da heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Etkinlik basın açıklamasının ardından Ayasofya Cami için yapılan dualarla son buldu.

Kaynak: AA