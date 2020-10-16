Beyazıt-Laleli arasında tramvay seferleri durdu
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Beyazıt-Laleli arasında tramvay seferleri durdu

16.10.2020 00:05 | Son Güncelleme: 16.10.2020 00:08
Beyazıt-Laleli arasında tramvay seferleri durdu

T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler, elektrik hattındaki kopma nedeniyle karşılıklı olarak durdu.

T1 Bağcılar-Kabataş tramvay hattının Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler, elektrik hattındaki kopma nedeniyle karşılıklı olarak durdu.

Alınan bilgiye göre, tramvaya enerji sağlayan elektrik hattındaki kablolar, bir tırın üzerindeki iş makinesinin çarpması sonucu koptu.

Enerji kesintisi nedeniyle Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler karşılıklı olarak durdu.

Ekipler, kabloların tamiri için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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