Beyazgül muhtarların talep ve önerilerini dinledi

09.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:05

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, muhtarlarla koordinasyon toplantılarını sürdürüyor. Haliliye İlçesine bağlı Havşanlı Mahallesinde bölge muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Beyazgül, Urfa'nın hizmet alanı olarak çok geniş bir alan olduğunu belirtti.



Kırsalda çalışmalarını aralıksız sürdüren ve kırsalın sorunlarını gidermek için çalışmalarına da devam eden Başkan Beyazgül, Haliliye Belediye Meclis Üyesi Mahmut Ayniberk'in ev sahipliğindeki kırsal mahalle muhtarlar toplantısına katıldı.



Muhtarlarla koordinasyon toplantısına Başkan Beyazgül'ün yanı sıra, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, meclis üyeleri, büyükşehir belediyesi birim amirleri ve çok sayıda bölge mahalle muhtarları katıldı.



Koordinasyon toplantısında muhtarlara konuşan Başkan Beyazgül, "Cumhurbaşkanımız çitayı çok yüksek tuttu, halka hizmetimizi fazlalaştırmak için, gönül köprülerini daha fazla kurmak için ne yaptı, benim için kırsal yok, şehir yok hepsi benim mahallem dedi ve gidin hizmet edin. Urfa hizmet alanı olarak çok geniş bir alan. 1425 bin muhtarlığımız ve Türkiye'nin alan olarak herhalde 6'ncı büyük arazisine ve yüz ölçümüne sahibiz. Bu nedenle de bütün kadromuzla, ben burada olan bürokrat arkadaşlarımı da çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden sizlere daha fazla nasıl hizmet ederiz diye gayret içerisindeyiz. Burada bir beton yol konusunu aştık. Uzun süredir bu konu gündemde olmasına rağmen bunu bugün biz başlattık bize nasip oldu ve Allah'a hamd ediyorum, Allah'a şükür ediyorum ki bu hizmetleri yapmak bizlere nasip ediyor. Bundan sonra, önce kırsalda muhakkak ki yol ağında olup ta yapmadığımız yerleri bitirelim istiyoruz. Çamur içerisinde kimseyi bırakmak istemiyoruz. Bizim arzumuz, sizlerin yüzlerini mutlu gördüğümüz zaman, bize Allah razı olsun dediğiniz zaman işte bize de en büyük hediye bu" şeklinde konuştu.



Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise, "Bugün birlik ve beraberlikten dolayı buradayız. Birlik ve beraberlikten kastım şu, geçmişte de bu sancak altında beraberdik, bugünde beraberiz ve yarında beraberiz çünkü biz devletimizi seviyoruz, milletimizi seviyoruz, sizi seviyoruz ve bayrağımızı seviyoruz. Bizler uyum içerisinde ekip halinde başta İl Başkanımız, teşkilatımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, Ankara'mız, bürokrasimiz dahil olmak üzere biz uyumlu çalışmaya geldik, biz ahenkli çalışmaya geldik. Kangrenleşmiş yıllardır bekleyen sorunlara çözüm bulmaya ve neşter vurmaya geldik" şeklinde konuştu.



Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız ise, "Allah'ın izniyle inşallah 31 Mart sürecinde neyin sözünü verdiysek hizmetler bakımından AK Parti ve AK belediyeler olarak gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız gerek ise İlçe Belediye Başkanımızın da koordineli bir şekilde çalışmasıyla hizmetleri yerine getireceğiz" dedi.



AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız hem İlçe Belediye Başkanımız sorunlarımızı biliyor, bizi dinliyor, yetişiyor ve önümüzde uzun bir süreç var ve bu süreçte Haliliye için hizmet dönemi olacaktır. Bu ekip hizmet ekibi, biz bu ekibe tam güveniyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA