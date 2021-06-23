Beyazay Derneği'nde görev değişimi
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Beyazay Derneği'nde görev değişimi

Beyazay Derneği'nde görev değişimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Beyazay Derneği Adıyaman Şube Başkanlığına Ümmü Gülsüm Ateş seçildi.

Türkiye Beyazay Derneği Adıyaman Şube Başkanlığına Ümmü Gülsüm Ateş seçildi.

Türkiye Beyazay Derneği Adıyaman Şubesi, Togem konferans salonunda olağan kongresini gerçekleştirdi. Mevcut başkan Ayla Pektaş'ın aday olmadığı olağan kongreye Ümmü Gülsüm Ateş tek liste halinde girdi. Kongreye katılan delegelerin üyelerin oy birliği ile Ümmü Gülsüm Ateş, Beyazay Derneğinin yeni başkanı seçildi.

Eski Başkan Ayla Pektaş, Derneğin yaptığı faaliyetlerden bahsederek, yeni seçilen Ümmü Gülsüm Ateş'e başarılar diledi.

Ümmü Gülsüm Ateş ise, kendisini bu göreve layık gören üyelere teşekkür ederek, görevini en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağını söyledi. - ADIYAMAN

Beyazay Derneği'nde görev değişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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