Beyaza bürünen Yedisu'da kar manzaraları - Haberler
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Beyaza bürünen Yedisu'da kar manzaraları

Beyaza bürünen Yedisu'da kar manzaraları
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşerken, ortaya çıkan güzel manzara, dron ile görüntülendi.

Yedisu ilçesinde yaklaşık bir hafta boyunca etkili kar olan yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 25, kırsalda ise 75 santime ulaştı. Yağışın yerini soğuk havaya bıraktığı ilçede, hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Yollarda oluşan buz tabakası nedeniyle belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Karla kaplı ilçede, güzel manzaralar ortaya çıktı. Seyrine doyumsuz manzara, dron ile havadan görüntülendi.


Beyaza bürünen Yedisu'da kar manzaraları

Beyaza bürünen Yedisu'da kar manzaraları

Beyaza bürünen Yedisu'da kar manzaraları

Beyaza bürünen Yedisu'da kar manzaraları

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Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri

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