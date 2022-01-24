BEYAZA BÜRÜNEN TOKAT KALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BEYAZA BÜRÜNEN TOKAT KALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza bürünürken, Tokat Kalesi'nde oluşan manzara havadan görütülendi.

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta, kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza bürünürken, Tokat Kalesi'nde oluşan manzara havadan görütülendi.

Tokat'ta kar yağışı sonrasında kent merkezinde bulunan tarihi Tokat Kalesi de karla kaplandı. Roma döneminde yol güvenliği için dik ve sarp kayalar üzerine kurulan Tokat Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu. Tokat Kalesi'nin beyaz örtü ile kaplanmış hali havadan dronla görüntülendi.

423 KÖY YOLU KAPALI

İl genelindeki kar yağışı nedeni ile toplamda 423 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Tokat İl Özel İdare ekipleri ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

BEYAZA BÜRÜNEN TOKAT KALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BEYAZA BÜRÜNEN TOKAT KALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

BEYAZA BÜRÜNEN TOKAT KALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Tokat, Roma, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title