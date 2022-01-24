BEYAZA BÜRÜNEN TOKAT KALESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta, kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza bürünürken, Tokat Kalesi'nde oluşan manzara havadan görütülendi.

Tokat'ta kar yağışı sonrasında kent merkezinde bulunan tarihi Tokat Kalesi de karla kaplandı. Roma döneminde yol güvenliği için dik ve sarp kayalar üzerine kurulan Tokat Kalesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu. Tokat Kalesi'nin beyaz örtü ile kaplanmış hali havadan dronla görüntülendi.

423 KÖY YOLU KAPALI

İl genelindeki kar yağışı nedeni ile toplamda 423 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Tokat İl Özel İdare ekipleri ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.