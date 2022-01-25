Beyaza bürünen "sakin şehir" Taraklı havadan görüntülendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyaza bürünen "sakin şehir" Taraklı havadan görüntülendi

Beyaza bürünen

Sakarya'nın Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye Taraklı ilçesindeki tarihi konaklar, karla bir başka güzelliğe büründü.

TARAKLI, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sakin Şehirler Ağı'na (Cittaslow) üye Taraklı ilçesindeki tarihi konaklar, karla bir başka güzelliğe büründü.

Kentte bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kapladı.

Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azam Yunus Paşa'ya talimatı üzerine 1517'de Mimar Sinan tarafından yaptırılan Yunus Paşa Camisi, tarihi konaklar, hisar tepesi ve diğer yapılar, ziyaretçilere güzel manzara sundu.

Kar yağışı, mavi, sarı, kahverengi ve beyaz renkteki tarihi konakların güzelliğine güzellik kattı.

Taraklı'daki kar manzarası, dron ile de görüntülendi.

Beyaza bürünen sakin şehir Taraklı havadan görüntülendi

Beyaza bürünen sakin şehir Taraklı havadan görüntülendi

Beyaza bürünen sakin şehir Taraklı havadan görüntülendi

AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri

Yavuz Sultan Selim, Taraklı, Sakarya, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title