Beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler
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Beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler

23.03.2021 23:00 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:07

Beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kış etkisini sürdürüyor.

Beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki yüksek rakımlı yerleşim yerlerinde kış etkisini sürdürüyor. Yüksek rakımlı yaylalarda dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda 5 ay boyunca kış etkisini sürdürüyor. 22 mart tarihinde 2 bin 650 rakımlı yaylada dağlar tekrar beyaz örtüye büründü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi geçtiği yayla havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzanan dev mendereslerde yavaş yavaş ilerleyen berrak su karla buluşunca kartpostallık görüntüler oluşturdu. Çekilen görüntüler ise göz kamaştırdı. Doğa fotoğrafçılarının her yıl uğrak yeri haline gelen yayla, kış aylarında doğa severleri ağırlıyor. Yaz ve kış aylarında aynı bölgeden çekilen iki farklı drone görüntüsü ise doğa şöleni oluşturdu.

Beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler
Beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler
Beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler
Beyaza bürünen dağlarda kartpostallık görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR GÜKÇE

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