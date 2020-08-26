Beyaz Show geri dönüyor! İşte yeni kanalı GÜNÜN FLAŞ GELİŞMESİ.... Beyazıt Öztürk, yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz Show'u ekrana geri getirmek için hazırlıklara başladı. İşte ayrıntılar...

Öztürk'ün programı bu sefer TV8 ekranlarında yayınlanacak. 20 yıldan fazla süre ekranların en çok izlenen talk show programlarından olan Beyaz Show, TV8 ekranlarında, yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

ÜNLÜ FENOMEN AÇIKLADI

Sosyal medya fenomeni Burak Altındağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Beyazıt Öztürk'ün yıllardır program yaptığı Kanal D'den ayrılarak TV8 ekranında program yapacağını söyledi. Altındağ paylaşımında "Beyaz Show nihayet geri dönüyormuş. Bu sefer TV8'de olacakmış. Başlasın ceket iliklemeler hadi bakalım" ifadelerini kullandı.

2018'DE VEDA ETMİŞTİ

Mayıs 2018'de son programını çeken Öztürk, geçtiğimiz sezon TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapmıştı.

Kaynak: Snob Magazin