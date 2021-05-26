Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi böyle yürür
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Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi böyle yürür

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gündem toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bir gazetecinin "Biden'ın Putin ile görüşmesi, Putin için bir ödüllendirme değil mi?" sorusunu, "Geçen yıllarda unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi böyle yürür" diyerek cevapladı.

Gündem toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bir gazetecinin "Biden'ın Putin ile görüşmesi, Putin için bir ödüllendirme değil mi?" sorusunu, "Geçen yıllarda unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi böyle yürür" diyerek cevapladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya katılan bir gazeteci, Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'ye, Biden-Putin görüşmesine ilişkin, "Biden'ın Putin ile görüşmesi, Putin için bir ödüllendirme değil mi?" sorusunu yöneltti. Psaki, eski ABD Başkanı Donald Trump dönemine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıllarda unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi bu şekilde yürür. İnsanlarla sadece hemfikir olduğumuzda görüşmüyoruz. Rus liderle olduğu gibi, bir dizi anlaşmazlığımızın olduğunda liderlerle görüşmek gerçekten önemlidir. Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeyi bir ödül vermek olarak görmüyoruz, görüşmeyi Amerika'nın çıkarlarını savunmanın hayati bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

BIDEN-PUTIN GÖRÜŞMESİ

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Biden ve Putin'in 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geleceği belirtildi. Açıklamada, "Başkan Biden, 16 Haziran 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Başkan Putin ile bir araya gelecek. Liderler, istikrarı ve ABD-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik konuların yanı sıra öne çıkan sorunları görüşecek" denildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi böyle yürür
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi böyle yürür
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi böyle yürür
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki: Unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi böyle yürür

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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