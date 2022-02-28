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Beyaz Saray nükleer alarm seviyesini değiştirmedi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Beyaz Saray nükleer alarm seviyesini değiştirmedi

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin nükleer silahları da içeren caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından Biden yönetiminin gerilimi azaltmak istediğini söyleyerek, ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini açıkladı. Psaki, "Kendi değerlendirmemizi değiştirmedik, ancak Rusya'nın tehditlerini kullanma konusunda da çok net olmamız gerekiyor. Şu anda yapmak istediğimiz tek şey gerilimi azaltmak" dedi. - WASHINGTON

İhlas Haber Ajansı - Politika

Beyaz Saray Sözcüsü, Jen Psaki, Nükleer, Rusya, Politika, Haberler

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