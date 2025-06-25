Beyaz Saray Düştü Filmi: Oyuncular, Konusu ve Çekim Detayları

Beyaz Saray Düştü Filmi: Oyuncular, Konusu ve Çekim Detayları
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Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Beyaz Saray Düştü filmi, televizyon ekranlarında da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Film hakkında merak edilen konular arasında filmin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer ve zaman bulunuyor. Bu detayların yanı sıra, filmi izleyecek olanların merak ettiği diğer konular da inceleniyor.

Beyaz Saray Düştü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beyaz Saray Düştü filmi ne zaman, nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Beyaz Saray Düştü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Beyaz Saray Düştü konusu, özeti ve Beyaz Saray Düştü oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Beyaz Saray Düştü filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Beyaz Saray Düştü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Beyaz Saray Düştü filmini izleyecek olanların merak ettiği Beyaz Saray Düştü konusu nedir, Beyaz Saray Düştü oyuncuları kimler ve Beyaz Saray Düştü özeti gibi konuları inceliyoruz.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Beyaz Saray Düştü (White House Down), Başkent Polisi olarak görev yapan John Cale'in (Channing Tatum) hikayesini anlatıyor. Cale, en büyük hayali olan ABD Başkanı James Sawyer'ı (Jamie Foxx) korumak için Gizli Servis'e başvurur, ancak başvurusu reddedilir. Bu haberi kızı Emily'ye (Joey King) söyleyerek onu hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Cale, kızı ile birlikte Beyaz Saray'ı gezmeye karar verir. Ancak baba-kız tur sırasında, ağır silahlarla donanmış paramiliter bir grup tarafından Beyaz Saray ansızın işgal edilir. Hükümetin kaosa sürüklendiği bu ortamda, John Cale'in zamana karşı yarışarak hem kızını, hem başkanı, hem de ülkeyi kurtarması gerekmektedir.

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Channing Tatum

Jamie Foxx

Maggie Gyllenhaal

Jason Clarke

Richard Jenkins

James Woods

Michael Murphy

BEYAZ SARAY DÜŞTÜ FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Beyaz Saray Düştü, Roland Emmerich tarafından yönetilen 2013 yapımı Amerikan filmidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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