Beyaz Saray'dan Trump iddiası: Başkanlığı kaybedince yargılanmaktan korkuyor

ABD başkanlık seçimlerinde geride kalan mevcut başkan Trump seçimlerde usulsüzlük olduğu yönünde iddialarda bulundu. Beyaz Saray'dan bir kaynak Trump'ın başkanlığı kaybetmesi durumunda usulsüzlük ve vergi kaçırma suçları nedeniyle yargılanmaktan korktuğunu öne sürdü. Kaynak, bu yüzden Trump'ın seçimde hile olduğu iddiasını ortaya attığını aktardı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde henüz net bir sonuç çıkmadı. Joe Biden'ın gerisinde kalan mevcut başkan Donald Trump, 3 Kasım'dan bugüne kadar seçimlerde yolsuzluk olduğunu iddia etti. İddialarını hiçbir temele dayandırmayan Trump'ın yargılanmaktan korktuğu için bu yola başvurduğu öne sürüldü.

İngiliz Mirror gazetesinin Beyaz Saray'dan bir kaynağa dayandırdığı haberde, Trump'ın seçimleri kaybetmesi durumunda2016 yılındaki seçim kampanyasında yaptığı usulsüzlük ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı yargılanmaktan korktuğu ve bu nedenle oyların çalındığı iddialarına sarıldığı öne sürüldü.

TRUMP BAŞKANLIĞI KAYBEDERSE AYRICALIĞINI DA KAYBEDECEK

Kaynağa göre Trump, şu ana kadar başkanlığı insanların kendisinin aleyhine şahitlik etmelerini engellemek için kullandığını belirtti. Kaynak, Trump'ın ayrıcalığını kaybettiğinde insanların konuşmaya başlayacağını iddia etti.

TRUMP BAŞKANLIĞI KAYBEDERSE SAVCILAR RAHAT BİR ŞEKİLDE DAVA AÇABİLECEK

Eski federal yargıç Haryy Sandick de Trump'ın başkanlığı kaybetmesi durumunda savcıların rahat bir şekilde dava açabileceğini belirtmişti. Sandick, Trump'ın mahkemeye ve kongreye ifade vermesi için çağrılamamasının ana sebebinin kendisinin başkan olmasından kaynaklandığını söyledi.

PLAYBOY MANKENİNE PARA ÖDEMİŞTİ

Öte yandan Trump'ın kendisine verilen bütçeyi sus payı olarak kullandığı da ortaya çıkmıştı. Trump'ın kendisi hakkında konuşmaması için Playboy mankenine para ödediği ABD'de uzun süre tartışma konusu olmuştu.