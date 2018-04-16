Beyaz Saray'dan Eski Fbı Direktörü Comey Değerlendirmesi

Beyaz Saray Başdanışmanı Kellyanne Conway, Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'in bir televizyon kanalına verdiği mülakata ilişkin, "Dün Comey'i seyrederken, yemin altında olmadığı halde sözleri güven vermeyen, sorulara cevap verirken tereddüt içerisinde olan bir adamı gördüm. Fakat şunu biliyoruz ki Comey yemin altındayken de gerçeği söylemekte zorlanıyordu." dedi.

Conway, Comey'in, Başkan Trump'ı hedef alan "Daha Yüksek Bir Sadakat: Hakikat, Yalanlar ve Liderlik" kitabı hakkında Amerikan ABC televizyonuna yaptığı mülakatta, Başkan Donald Trump ilgili yaptığı değerlendirmelere cevap verdi.

CNN Televizyon kanalına konuşan Conway, Comey'in anlattıklarının "gerçeğin saptırılmış hali" olduğunu iddia ederek, "Comey yaptığı yorumlarla tarihi çarpıtıyor." dedi.

Conway, "Dün Comey'i seyrederken, yemin altında olmadığı halde sözleri güven vermeyen, sorulara cevap verirken tereddüt içerisinde olan bir adamı gördüm. Fakat şunu biliyoruz ki Comey yemin altındayken de gerçeği söylemekte zorlanıyordu." ifadesini kullandı.

Eski FBI Başkanı Comey'i, "Comey, gücün merkezinde olmak istiyor." sözleriyle tanımlayan Conway, Comey için, "Biz onun görev yaptığı süre içerisinde nasıl bir karakteri olduğunu gördük." dedi.

Comey dün akşam verdiği mülakatta Trump'ın Başkanlığa "uygun olmadığını" ileri sürmüştü.