Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti
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Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti

20.01.2021 16:18 | Son Güncelleme: 20.01.2021 17:08

Bugün Beyaz Saray'dan ayrılan Donald Trump ve eşi Melania Trump, kendilerini almaya gelen helikoptere binerken görüntülendi. Melania Trump'ın simsiyah kombini ve gözlükleri dikkat çekti. Bu görüntü, Beyaz Saray'a adım attıkları ilk günkü renkli kombinini akıllara getirdi.

Başkanlık seçimlerini Joe Biden'a karşı kaybeden Donald Trump, bugün ailesi ile birlikte Beyaz Saray'dan ayrıldı.

MELANİA SİYAHLAR İÇERİSİNDE

Kendilerini almaya gelen helikopter ile Saray'dan ayrılan Trump ailesinin en dikkat çeken üyesi ise her zamanki gibi Melania Trump oldu. Sık sık sert mizacı ve bakışları ile dikkatleri üzerine çeken Melania'nın, bugün de siyah bir kombin ve simsiyah bir gözlük takması dikkatleri çekti. Bu görüntü Melania'nın Beyaz Saray'a adım attığı ilk günkü maviler içerisindeki kombinini akıllara getirdi.

FLORIDA'YA GEÇECEKLER

Geleneklere karşı koyarak Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklayan Trump ve ailesi Beyaz Saray'dan ayrılarak Maryland'daki Joint Base Andrews havalimanına gidiyor. Burada bir basın toplantısı düzenleyecek Trump ailesinin daha sonra Florida'ya uçacağı öğrenildi.

Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti
Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti
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