Beyaz Melek filmi! Beyaz Melek konusu nedir? Beyaz Melek oyuncuları kimdir?

Dram türünde döneminde en çok izlenerek gişe rekoru kıran Beyaz Melek filmi yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül yaptı. Senaristliğini ise yine Mahsun Kırmızıgül üstlendi. Başrollerini Mahsun Kırmızıgül ve Arif Erkin Güzelbeyoğlu paylaştığı Beyaz Melek filmi! Beyaz Melek konusu nedir? Beyaz Melek oyuncuları ve kadrosu merak ediliyor. İşte detaylar!

BEYAZ MELEK FİLMİ! BEYAZ MELEK KONUSU NEDİR?

2007 yapımı Beyaz Melek filminin konusu Ali ve Reşat, beyin kanseri olan babaları Ahmet'i kemoterapi görmesi için İstanbul'a getirmiştir. Ahmet ağır tedaviye daha fazla katlanmak istemediğinden hastaneden kaçar. Oğulları peşine düşer ancak Ahmet onlardan kaçmayı başarır. Kaçarken kendini bir huzurevinde bulur. Huzurevi sakinleri, Ahmet'in çocukları tarafından terk edildiğini sandıkları için orada kalması konusunda ısrar ederler. Zorlukla konuşabilen Ahmet durumu kabullenir. Ali ve Reşat Ahmet'i huzurevinde bulurlar. Ama mutlu göründüğü için bir süre orada kalmasına ses çıkarmazlar. Babalarının son günlerini mutlu geçirmesi, belki hiç işe yaramayacak ama çok acı verebilecek bir tedaviden daha önemlidir. Huzurevi sakinlerinin her birinin kendi hikayeleri ve dramları vardır. Ahmet bunları öğrendikçe onlara daha yakınlaşıp her birini tek tek çok sever.

Ahmet'in misafir olduğu günün hemen ertesinde huzurevi sakinlerinden Yaşar Hoca ve Nebahat evleneceklerdir. Bu insanları çabucak benimseyen Ahmet düğün masraflarını karşılamak ister. Elbirliğiyle güzel bir düğün yaparlar. Bununla yetinmeyen Ahmet, çiçeği burnunda çifti balayı için Diyarbakır'daki köyüne davet eder. Üstelik diğer huzurevi sakinleri de bu geziye davetlidir. Belki geriye kalan yıllarında böyle bir fırsatı bir daha yakalayamayacak olan bu yaşlı insanlar, teklifi coşkuyla kabul ederler. Hep beraber kiraladıkları bir minibüsle yola çıkarlar. Ancak yolculukları hiç sakin geçmez. Onlar için asıl macera bu yolculukla birlikte başlayacaktır.

BEYAZ MELEK OYUNCULARI VE KADROSU!

Başrollerini Mahsun Kırmızıgül ve Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun oynadığı Beyaz Melek filminin oyuncuları ve kadrosunda, Mahsun Kırmızıgül, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yıldız Kenter, Cezmi Baskın, Erol Günaydın, Fadik Sevin Atasoy, Gazanfer Özcan, Nejat Uygur, Sarp Apak, Yavuz Bingöl ve Zeynep Tokuş yer aldı.