Beyaz Kalpli öğrencilerden KOÜ yönetimine yemek

06.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:52

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı olan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Çalışmalarıyla göz dolduran ve her geçen gün becerilerini geliştiren aşçı yardımcılığı kursu öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe kampüsünde yer alan Kardelen Restoran'da üniversitenin yönetim kurulu için yemek yaptı.

ÜNİVERSİTEDE YEMEK YAPTILAR

Kocaeli Üniversitesi yönetim kurulu için önlüklerini giyen Beyaz Kalpler aşçı yardımcılığı kursu öğrencileri, Kocaeli Üniversitesi retoran şefi Özgür Demir'in öncülüğünde çorba, salata, ana yemek ve pilav yaptı. Üniversite yönetim kuruluna yemek servisi yapma imkânı bulan öğrenciler, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ye takdim ettikleri yemeklerin lezzetinden tam not aldı.

DENEYİM KAZANIYORLAR

Yemekleri hazırlayan öğrenciler; KOÜ'de yapmış oldukları bu yemeğin kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini, hem yemek yapıp hem de servis etmeleri için ayrıca mutlu olduklarını dile getirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı olan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi her dönem yeni fertler kazanmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler