Beyaz kalp emoji anlamı Whatsapp, İnstagram, Telegram, Facebook, Twitter gibi sosyal medya hesapları ve mesajlaşma uygulamalarında kullanıcıların sıklıkla karşılaştığı emojiler arasında yer alıyor. Peki, Beyaz kalp emoji anlamı nedir? Beyaz kalp emojisi ne anlama gelir? Beyaz kalp emoji ne demek? Beyaz kalp ne demek? soruları araştırma konusu oldu. İşte detaylar haberimizde...

BEYAZ KALP EMOJİ ANLAMI NEDİR?

Beyaz kalp emoji anlamı:



Beyaz kalp emoji saflığı, temizliği ve sadakati ifade eder. Beyaz kalp atan erkek veya kadın için güvenin ve samimiyetin ifadesi olarak tanımlanır.

Beyaz rengin olumlu anlamları : Temizlik, saflık, barış, evlilik, alçakgönüllülük gibi anlamları vardır.

Beyaz rengin olumsuz anlamları : Beyaz rengi yaratıcılıktan uzak manasına da gelmektedir.

BEYAZ KALP EMOJİ NE DEMEK?

Türk toplumunda ve diğer pek çok toplumda beyaz saflığın simgesidir. Gelinlikler bu yüzden beyaz olur. Ayrıca siyahın tam karşıtı kabul edilen beyaz, aydınlığın da simgesidir ve Türkçe'de beyaz sözcüğüyle karşıt anlamlıdır. Beyaz bayrak iyi niyetin, beyaz bir sayfa da yeni başlangıçların ifadesidir. Yalnızca Çin ve Hint kültürlerinde durum terstir ve beyaz, ölümün, yasın ve kötülüğün simgesidir. İstikrarı, devamlılığı da simgeler. Politikada beyaz renk temizlik, dürüstlük çağrışımları yaptığı için sık kullanılır.

beyaz kalp

BEYAZ TDK ANLAMI NEDİR?

1. isim Ak, kara, siyah karşıtı.

2. sıfat Bu renkte olan:

"Ellerini, omuzlarını silkeledikten sonra cebinden çekip aldığı beyaz mendile sildi." - Lâtife Tekin

3. isim Beyaz ırktan olan kimse:

"Agni'nin iki kızı var, biri beyaz, biri siyah." - Hüseyin Rahmi Gürpınar

4. isim Baskıda normal karalıkta görünen harf türü.

5. isim Beyaz zehir.

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