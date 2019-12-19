Beyaz Hüzün
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Beyaz Hüzün

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

19.12.2019 09:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:33

'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Murat Yatman, Duygu Poyraz, Şenol Kara, Edip Tutal, Ali Poyraz, Yavuz Gürbüz, Suat Ergin ve tiyatrocu Yakup Keskin ile başrolünde yer aldığı "Beyaz Hüzün" izleyiciyle buluşacak.

İsmail Bilgin'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan yapım, Balkan Savaşı'nın ardından mangasıyla birlikte Sarıkamış'a hareket eden Abrek adındaki göçmen bir çavuşun hikayesini konu alıyor.

Çekimleri Erzincan'ın Çayırlı ilçesi kırsalında yapılan filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

Kaynak: AA

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: Beyaz Hüzün
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