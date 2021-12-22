Beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası'nda kartpostallık görüntüler - Haberler
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Beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası'nda kartpostallık görüntüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giyerken, ortaya çıkan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun Yaylası kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giyerken, ortaya çıkan kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi.

Osmaniye merkezde yaklaşık 3 gündür aralıksız devam eden yağmur yağışı yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Merkeze bağlı Zorkun Yaylası da kar yağışıyla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Soğuk havayla birlikte Amanos Dağları'nda oluşan sisler arasında kalan yayla evleri çatılarda biriken karlarla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Seyrine doyumsuz kartpostallık manzaralar drone ile havadan görüntülenirken, yayla evlerinin renkli çatılarıyla ortaya çıkan renk cümbüşü sisler arasında kalan Amanos Dağları'nı eşsiz kıldı.

Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sıcaklıkların 3 ila 5 derece arasında azalacağı Osmaniye'de yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

(Selçuk Kaya/ İHA)

Beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası'nda kartpostallık görüntüler

Beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası'nda kartpostallık görüntüler

Beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası'nda kartpostallık görüntüler

Beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası'nda kartpostallık görüntüler

Beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası'nda kartpostallık görüntüler

Beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası'nda kartpostallık görüntüler

Beyaz gelinliğini giyen Zorkun Yaylası'nda kartpostallık görüntüler

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