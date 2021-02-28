Beyaz TV Derin Futbol saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?

Ekranların sevilen programlarından olan Beyaz Futbol'un başlangıç saati Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası merak edildi. Beyaz Futbol saat kaçta başlıyor, hangi kanalda?

BEYAZ FUTBOL SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Ekranların sevilen spor programlarından olan Beyaz Futbol Pazartesi akşamları 23:30'da başlıyor.

Haftanın nefes kesen tüm maçları, teknik direktör ve oyuncuların performansları, şampiyonluk yarışındaki son durum, futbol dünyasının duayenleri tarafından yorumlanıyor. Onur Yıldız' ın hazırlayıp sunduğu programa, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz yorumlarıyla katılıyor.