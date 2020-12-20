Beyaz eşya tamiri dükkanında yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde beyaz eşya dükkanında yangın çıktı. Kardeşinin dükkanın önünden tesadüfen geçerken yangını fark eden genç, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, Kökez Mahallesi'ndeki beyaz eşya tamircisi Ümit Em'e ait dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tesadüfen yoldan geçen Ümit Em'in kardeşi Mutlu Em, dükkanda yangın çıktığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın, diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın sırasında tesadüfen oradan geçtiğini belirten Mutlu Em, "Yanımda bir arkadaşımla beraber tesadüfen buradan geçiyordum. Arkadaşım sokağa çıkma kısıtlamasında ekmek dağıtıyor. Bende ona yardımcı oluyordum. Burası kardeşimin dükkanı. Bir an dumanların yükseldiğini gördüm. Döndüm geldim dükkan yanıyor. İtfaiyeye haber verdim. Sağ olsun onlar da 5 dakikada geldi. Söndürdüler, Allah'a şükür sağlığımızda bir şey yok. Beyaz eşya tamiri yapılan bir dükkandı. Kardeşime haber verdim onlar da geldi. Yaklaşık 20 bin TL bir maddi hasar oluştu" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı