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BEÜ öğrencileri Nemrut Kalderası'nda temizlik yaptı

AA / Ahmet Okur - Haberler | Güncel
BEÜ öğrencileri Nemrut Kalderası'nda temizlik yaptı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, "Nemrut kirlenmesin temiz kalsın" sloganıyla Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı.

BİTLİS (AA) - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, "Nemrut kirlenmesin temiz kalsın" sloganıyla Nemrut Krater Gölü çevresinde temizlik yaptı.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri, Nemrut Kalderası'nda yaşanan çevre kirliliğine dikkati çekmek ve doğal yaşamı korumak amacıyla temizlik etkinliği düzenledi.

Akademisyen ve 106 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Nemrut Kalderası'ndaki göllerin ve buhar bacasının çevresindeki çöpler toplandı.

AA / Ahmet Okur - Son Dakika Haberleri
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