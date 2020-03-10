BEÜ BESEM 5 farklı kurs açıyor Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) bünyesinde 5 farklı kurs açılacağı belirtildi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (BESEM) bünyesinde 5 farklı kurs açılacağı belirtildi.



BEÜ BESEM'den yapılan açıklamada, yakın zamanda açılacak olan bu kurslardan akademik ve idari personelle öğrencilerin yanı sıra vatandaşın da faydalanabileceği belirtildi. Açıklamada, "Öğrencilere yönelik 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu' eğitimi 14-15 Mart 1. Grup, 21-22 Mart 2. Grup, 18-19 Nisan 3. Grup olmak üzere Öğretim Görevlisi Recep Yetiş ve Eğitimci İbrahim Aytekin tarafından, 'Ebru 1. Kur' eğitimi 14 Mart-11 Nisan tarihlerinde Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çetintaş tarafından, herkese yönelik 'Ebru 1. Kur' eğitimi 14 Mart-11 Nisan tarihlerinde Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çetintaş tarafından, herkese yönelik 'Hat 1. Kur' eğitimi 13 Mart-10 Nisan tarihlerinde Dr. Öğretim Üyesi Özgür Çetintaş tarafından, 'Etkili Konuşma ve Diksiyon' eğitimi herkese yönelik 17 Mart-16 Nisan tarihlerinde Eğitimci İlker Kaya tarafından, öğrencilere yönelik 'Temel İngilizce' eğitimi cuma günleri İngilizce Öğretmeni Fatih Kılıç tarafından verilecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA