Betül Demir kimdir, Betül Demir Galatasaraylı mı? Betül Demir Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Betül Demirkimdir, Betül Demir Galatasaraylı mı? Betül Demir Yenikapı konseri saat kaçta başlayacak?

BETÜL DEMİRKİMDİR?

Betül Demir, son dönemlerde hızlı bir çıkış yapan ve organizasyonlara da şarkılarıyla damga vuran isimlerden birisidir.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe karşı ilgi duymaya başlayan ve günümüzün en sevilen isimlerinden birisi haline gelen Betül Demir, yaptığı albümler ve şarkıları ile 2016 yılından bugüne kadar müzik sektöründe başarılı bir isim olarak anılmaya başlamıştır.

BETÜL DEMİR YENİKAPI KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Betül Demir Yenikapı konseri saati henüz açıklanmadı.