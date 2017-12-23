Beton mikserinin ayağı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı



DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 3 katlı bir inşaatın tavanına beton döken işçi, beton mikserinin hortumun ucundaki demirin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi İlçesi Gümüşçay Mahallesi 4014 sokakta yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. 3 katlı inşaatının tavanına beton döken aracı bir anda inşaata doğru devrildi. Bu sırada 3. katın tavanında beton hortumunu yönlendiren Sabri Damar'a ve Hacı Damar'a hortumun bağlı olduğu demir çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin çatıda müdahale ettiği Sabri Damar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hacı Damar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen işçinin yakınları sinir krizi geçirirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.