Beton mikseri kamyonete çarptı: 4 yaralı
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Beton mikseri kamyonete çarptı: 4 yaralı

Beton mikseri kamyonete çarptı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde beton mikserinin yolun kenarında bekleyen kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde beton mikserinin yolun kenarında bekleyen kamyonete çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Bartın karayolu Kirkille mevkiinde meydana geldi. Necati Ö. (34) idaresindeki 78 SR 804 plakalı beton mikseri ilçe istikametine seyir halindeyken yol kenarında geri dönüşüm şişesi toplamak için bekleyen Osman S. (28) idaresindeki 78 SA 052 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet refüje çıkarken, kazada sürücülerle birlikte Hayri Yılmaz (52) ve Ramazan Doğuçam (31) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yola savrulan cam şişeler karayolları ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Beton mikseri kamyonete çarptı: 4 yaralı
Beton mikseri kamyonete çarptı: 4 yaralı
Beton mikseri kamyonete çarptı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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