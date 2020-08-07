Beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Samsun'un Terme ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

07.08.2020 23:05 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:08

Samsun'un Terme ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan A. idaresindeki 55 KG 060 plakalı beton mikseri, Çanaklı Mahallesi'nde geri manevra yaptığı sırada Resul Güler'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: AA

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