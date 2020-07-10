Beton dökülen yolda elektrik direği tam yolun ortasında kaldı Beton dökülen yolda elektrik direği tam yolun ortasında kaldı Rize'nin Güneysu ilçesinde yeni beton dökülen yolun tam ortasında kalan elektrik direği kazaya davetiye çıkarırken, görenleri de şaşkına döndürüyor.

Beton dökülen yolda elektrik direği tam yolun ortasında kaldı

RİZE - Rize'nin Güneysu ilçesinde yeni beton dökülen yolun tam ortasında kalan elektrik direği kazaya davetiye çıkarırken, görenleri de şaşkına döndürüyor.

İlçeye bağlı Asmalıırmak köyünde toprak olan yol beton döküldü. Beton dökülecek yolun ortasında olan elektrik direği ise yol çalışmasına engel olamadı. Yolun tam ortasında kalan ve kaldırılması gereken elektrik direğine aldırılmadan beton, direğin çevresine döküldü. Elektrik yüklü kabloların üzerinde yer aldığı direkte böylelikle yolun ortasında kalınca kazaya davetiye çıkarmaya başladı.

Ordu'dan Rize'de olan akrabalarını ziyarete gelen Emre Şenyurt, gördüğü tablo karşısında çok şaşırdığını dile getirerek "Yolda hiç bir şekilde bir tabela veya uyarı levhası yok. Yol yeni yapılmışa benziyor, herhangi bir levha olabilirdi. İnsanların hayatını bu denli tehlikeye düşürmeleri ve hiçe saymaları bence kötü bir şey" ifadelerini kullandı.

Yolun ortasında bırakılan elektrik direğinin kazaya davetiye çıkardığının altını çizen Efe Şenyurt ise "Valla ilk kez böyle bir manzara ile karşılaşıyorum. Babamla arabayı sağa çekip epey bir inceledik direği. Böyle bir direğin yolun ortasında kalması ilginç olmuş. Biz yine yavaş geliyorduk, hızlı gelen sürücülerde olabilirdi. Resmen kazaya davetiye çıkarıyor. En azından ileriye bir levha koysaydılar iyi olurdu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA