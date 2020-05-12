Beta virüsü nedir? Beta mikrobu belirtileri neler? Beta virüsü tedavisi var mı?
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Beta virüsü nedir? Beta mikrobu belirtileri neler? Beta virüsü tedavisi var mı?

Beta mikrobu nedir araştırılıyor. Boğaz enfeksiyonuna yol açan beta virüsü, sıklıkla mevsim geçişlerinin yaşandığı dönemlerde görülür. Kolay bulaşan beta virüsünden korunmak mümkün mü? Beta virüsü belirtileri nelerdir? Yüksek derece ateş ve boğaz ağrısıyla kendini gösteren beta mikrobu hakkında detaylar haberimizde.

Beta virüsü nedir? Beta mikrobu belirtileri neler? Beta virüsü tedavisi var mı?
12.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:23

Genellikle çocuklarda rastlanan hastalık tedavi edilmediği sürece, kalp romatizmasına, eklem romatizmasına, böbrek iltihabına yol açabilir. Bu hastalık tedavi edilirken, kalıtsal yapı da göz önünde bulundurulmalıdır. Ortak kullanım alanlarında daha çok bulaşan beta virüsü tedavisi var mı?

BETA VİRÜSÜ NEDİR?

Üst solunum yolu enfeksiyonlarından bademcik enfeksiyonlarına yol açan virüs, boğaz enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 10'una neden oluyor. Genellikle mevsim geçişlerinde 5-15 yaş arası çocuklarda görülen beta mikrobu, ateş, boğaz ağrısı ve şişlik ile kendini gösterir. Tplu ortamalrda kolay bulaşır ve şikayetler 1-3 gün içinde ortaya çıkmaya başlar. Mikrobun bulaşıcılığı ve yan etkileri kolay kontrol altına alınabiliyor.

BETA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Hastalığın ilk belirtileri boğaz ağrısı ve ateş şeklinde ortaya çıkar. Çocuklarda özellikle nezleye benzer göz kızarıklıkları ve sulanma görülür. 1-2 gün içerisinde yutkunma güçlüğü ve beslenme bozukluğu başlar. Ateş genelde ilk gün başlar ve 38 derecenin üzerinde seyreder. Boğaz ağrısı ile birlikte karın ağrısı, bulantı ve kusma gözlenebilir. Bademcik ve boğaz üzerinde beyaz lekelenmeler, şişlik ve kızarıklık bazı durumlarda dabademciğin üzerini kaplayan beyaz-gri bir zar tabakası görülebilir. Bununla birlikte hastanın boynunda ve çene altında büyümüş lenf bezeleri hissedilebilir.

BETA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Boğazdaki bakteriyel enfeksiyonlar, kalp romatizmasına, eklem romatizmasına, böbrek iltihabına çevirebilir. Bu nedenle Beta virüsününde teşhisi ve tedavisi büyük ölçüde önemlidir.

İlk olarak fiziki muayene edilir ve A Grubu Beta hemolitik streptokok iltihabından şüphelenildiği takdirde boğaz kültürü yapılır. Boğaz kültüründe Beta virüsü üremesi varsa bunun önleyecek uygun antibiyotikler belirlenir. Teşhis beta virüsü ise ağızdan ya da enjeksiyon şeklinde uygulanan antibiyotik kullanılır.

BETA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Şikayetler, muayene bulguları, kan testleri, boğaz kültürü ile tanısı konulan hastalığın, çevrede veya ailede olan varsa yakın mesafeden kaçınılmalıdır. Ayrıca kapalı ortamlar ve ortak kullanım alanlarından sonra mutlaka çocukların elleri yıkanmalıdır. Çocuklara çok sıcak ve çok soğuk yiyecek ve içecekler verilmemelidir.

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