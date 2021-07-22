Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında, nereli? Bestemsu Özdemir biyografisi!

Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol alan Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında, nereli? Bestemsu Özdemir mesleği nedir? Bestemsu Özdemir hayatı ve biyografisi nedir?

Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edinmiştir. Peki, Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında, nereli? Bestemsu Özdemir mesleği nedir? Bestemsu Özdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir (d. 20 Nisan 1992, İstanbul) Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.

Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.

DİZİ VE FİLMLER

2019 – Güvercin (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Ege'nin Hamsisi (TV Dizisi)

2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Fulya)(Sinema Filmi)

2017 – Meryem (Beliz) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (TV Dizisi)

2016 – Biz Size Döneriz (Defne) (Sinema Filmi)

2015 – Tabula Rosa (Rosa)(Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer) (TV Dizisi)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan) (TV Dizisi)

2012 – Araf Zamanı (TV Dizisi)

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent) (TV Dizisi)