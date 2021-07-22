Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında, nereli? Bestemsu Özdemir biyografisi!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında, nereli? Bestemsu Özdemir biyografisi!

Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında, nereli? Bestemsu Özdemir biyografisi!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol alan Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında, nereli? Bestemsu Özdemir mesleği nedir? Bestemsu Özdemir hayatı ve biyografisi nedir?

Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edinmiştir. Peki, Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında, nereli? Bestemsu Özdemir mesleği nedir? Bestemsu Özdemir hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir (d. 20 Nisan 1992, İstanbul) Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Erzincanlı olan Bestemsu Özdemir, 2,5 yaşında anne ve babasının babasının boşanmasının ardından anneannesi ile Ankara'da yaşadı. Daha sonra annesinin yanına İstanbul'a döndü ve Saint Benoît Fransız Lisesi'nde öğrenim gördü. Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümünde tamamladı.

Bir ajansa kaydolan Özdemir, Mavi için modellik yaptı, kısa bir süre sonra modelliği bıraktı. Menajer Cem Tatlıtuğ ile tanışmasının ardından oyunculuk eğitimi aldı ve ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Araf Zamanı ve Sakarya Fırat dizileri ile edindi. Kara Para Aşk, Analar ve Anneler, Meryem ve Ege'nin Hamsisi, Tabula Rosa, Biz Size Döneriz ve Güvercin gibi projelerde rol aldı.

DİZİ VE FİLMLER

2019 – Güvercin (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Ege'nin Hamsisi (TV Dizisi)

2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Fulya)(Sinema Filmi)

2017 – Meryem (Beliz) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (TV Dizisi)

2016 – Biz Size Döneriz (Defne) (Sinema Filmi)

2015 – Tabula Rosa (Rosa)(Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer) (TV Dizisi)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan) (TV Dizisi)

2012 – Araf Zamanı (TV Dizisi)

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent) (TV Dizisi)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Düm Tek Tek Erkan Petekkaya
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında, nereli? Bestemsu Özdemir biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 18:35:23. #1.15#

title