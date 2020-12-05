GAZİANTEP - Bestelediği şarkıyı tüm dünyaya duyurmak istiyor

Gaziantepli Müzisyen Hanifi Gökhan, "Bugün de yarın da çok güzel olsun" adlı şarkıyı besteleyerek bütün dünyaya mesaj vermek istiyor.

Gaziantepli Müzisyen Hanifi Gökhan, "Bugün de yarın da çok güzel olsun" adlı şarkıyı besteleyerek bütün dünyaya mesaj vermek istiyor.

Geçen yıl Osmaniyeli 257 şehidin anısına her biri için ayrı ayrı şarkılar besteleyen, şarkıların sözlerini şehitlerin fotoğrafları ile birleştirdiği tabloları da ailelerine armağan eden Gökhan, şimdi de pandemi sürecinde halka moral olması ümidiyle "Bugün de yarın da çok güzel olsun" adlı eseri tüm dünyaya duyurmaya hazırlanıyor.

Söz ve müziğin kendisine ait olan eseri için klip de çekme planı yapan Gökhan, çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmak istiyor.

Müzisyen Hanifi Gökhan, AA muhabirine, bestelediği eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nezdinde tüm dünyaya moral ve dua olmasını ümit ettiğini ifade etti.

Eserine güvendiğini belirten Gökhan, şöyle konuştu:

"Müzik Koordinatörü Ferhar Er ağabeyim ile stüdyo ortamında bestelediğim şarkıyı hayata geçirmek istiyoruz. Usta şair Bestami Yazgan ise bestelediğim esere iki kıta şiiri ile destek verdi. Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Daşöz ise bizlere her türlü imkanı sağladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler şair, müzisyen ve bestekar olarak halkımızın durumunu göz ardı edemezdik. Bu eserleri besteleyerek halkımıza umut saçmak ve onların yüreklerinde bir ferahlık hasıl olmasını sağlamak istiyoruz. İnşallah başaracağız. Eserimize klip çekerek halkımıza ve tüm dünyaya 'Bismillah' diyerek huzur ve mutluluk saçmayı düşünüyoruz. İnsanlarımıza moral vermeyi düşünüyoruz. "

2020 yılının kötü anılarla geçtiğini belirten Gökhan, "Bu yıl deprem, askerimizin cephede mücadelesi, iç ve dış düşmanlar, çoğaldı. Halkımız, moral olarak çöküntü içinde kaldı. Ayrıca pandemi süreci var. Hiç kimse istediklerini yapamıyor. Tabi devletimizin büyük mücadelesi var. Cumhurbaşkanımız ve askerimizin yanında olmak için böyle bir eser besteledik. Bugün de yarın da çok güzel olsun dedik. Hep dua ettik. Öyle bir çağa gelelim ki tüm dünya al bayrağımızın gölgesinde huzur bulsun." diye konuştu.

Eseri zor şartlar altında bestelediklerini anlatan Gökhan, besteledikleri eseri tüm dünyaya armağan edeceklerini ve bu şekilde mesaj vereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz