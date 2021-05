Beste Uyanık kimdir? Beste Uyanık nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Beste Uyanık biyografisi

Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer alan Beste Uyanık, 100'den fazla off-road ve pist yarışına katılmıştır. Peki Beste Uyanık kimdir? Beste Uyanık aslen nerelidir? Beste Uyanık kaç yaşındadır?

Dünyaca ünlü organizatör Preston Bailey ile çalışan Beste Uyanık, ABC ve CBS gibi Amerika'nın ünlü televizyon kanallarında çalıştı. Aynı zamanda off-road ve pist yarışları yapan Beste Uyanık hakkında detaylı bilgiye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

BESTE UYANIK KİMDİR?

6 Mart 1987 doğumlu, Işık Lisesi mezunudur. Parsons School of Design'de moda tasarımı ile başlayan eğitim hayatına NYU'da Medya, Grafik Tasarımı ve Ekonomi bölümleri ile devam etti. Yüksek lisansını da New York'ta bulunan Pace University'de Görsel İletişim ve Medya Sanatları üzerine yaptı. 2010'da bitirdiği yüksek lisans sonrası New York Film Academy'de oyunculuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi sonrası Amerika'nın ünlü televizyon kanalları ABC ve CBS'te çalıştı. Dünyaca ünlü organizatör Preston Bailey'in internet ve televizyondan sorumlu editörü olarak çalıştı.

Lisanslı ralli pilotu olarak 100'den fazla araba yarışına katıldı. Uzmanlık alanları, off-road ve pist yarışlarıdır.

2012 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapan Beste Uyanık, Dialog Eğitim Merkezi'nde spikerlik, sunuculuk ve diksiyon eğitimi aldı. 9 sene boyunca CNN Türk ekranlarında ekonomi sunumları yapmıştır. 2021 yılı Mart ayı itibariyle24 TV'ye katılan Beste Uyanık; Analiz Sentez programının moderatörlüğünü yapmaktadır