"Best Of Gaziantep Awards" ödülleri sahiplerini buldu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen "Best Of Gaziantep Awards" ödülleri gecesinde Anadolu Ajansına "Yılın En Başarılı Haber Ajansı" ödülü verildi.

Mola Saati Ajansı tarafından bir otelde düzenlenen organizasyonda kentte bulunan bazı kuruluş, firma ve kişiler ödüllendirildi.

Gecede Anadolu Ajansına (AA) "Yılın En Başarılı Haber Ajansı" ödülü verildi.

Kurum adına ödülü alan AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gece, sanatçı Songül Karlı ve Fatih Bulut'un sahne almasıyla son buldu.