"Best Of Gaziantep Awards" ödülleri sahiplerini buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Best Of Gaziantep Awards" ödülleri sahiplerini buldu

AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Kültür Sanat

Gaziantep'te düzenlenen "Best Of Gaziantep Awards" ödülleri gecesinde Anadolu Ajansına "Yılın En Başarılı Haber Ajansı" ödülü verildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen "Best Of Gaziantep Awards" ödülleri gecesinde Anadolu Ajansına "Yılın En Başarılı Haber Ajansı" ödülü verildi.

Mola Saati Ajansı tarafından bir otelde düzenlenen organizasyonda kentte bulunan bazı kuruluş, firma ve kişiler ödüllendirildi.

Gecede Anadolu Ajansına (AA) "Yılın En Başarılı Haber Ajansı" ödülü verildi.

Kurum adına ödülü alan AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Gece, sanatçı Songül Karlı ve Fatih Bulut'un sahne almasıyla son buldu.

Best Of Gaziantep Awards ödülleri sahiplerini buldu

Best Of Gaziantep Awards ödülleri sahiplerini buldu

AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Kültür Sanat, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title