Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı
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Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı

25.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:14

Best model ve oyuncu Onur Seyit Yaran, geçtiğimiz gün tartıştığı arkadaşı tarafından sokak ortasında vuruldu. Oyuncuyu silahla yaralayan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TRT ekranında yayınlanan Kalk Gideli dizisi ile ünlenen Best model Onur Seyit Yaman, geçtiğimiz gün sokak ortasında tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu.Yaman'ı vuran kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINI VURUP KAÇTI

Olay 22 Ağustos tarihinde Nişantaşı Ihlamur Sokak'ta meydana gelmişti. Öğrenilen bilgilere göre, 2016 yılı Best Model Türkiye ile Best Model Of The World yarışması birincisi ve dizi oyuncusu olan Onur Seyit Yaran iki arkadaşıyla birlikte sokakta yürüdükleri esnada aralarında tartışma çıkmıştı. Şüpheli Serhat O., tartışma esnasında Yaran'a ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Yaralanan Yaran, hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Best modeli vuran zanlı tutuklandı
Onur Seyit Yaran

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan ve sonrasında polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Serhat O., Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Onur Seyit Yaran'ı başka arkadaşlarıyla aralarını bozduğu gerekçesiyle suçladığı ve bu nedenle vurduğu öğrenilen şüpheli Serhat O., adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Best modeli vuran zanlı tutuklandı
Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı
Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı
Oyuncu Onur Seyit Yaran'ı sokak ortasında vuran zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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