Best Model Onur Seyit Yaran'ı vuran arkadaşı adliyeye sevk edildi Şişli'de silahlı saldırıya uğrayan Onur Seyit Yaran'ın vuran kişi yakalandı.

İSTANBUL - Şişli'de silahlı saldırıya uğrayan Onur Seyit Yaran'ın vuran kişi yakalandı. Yaran'ın arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz salı günü Nişantaşı Ihlamuryolu Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, dizi oyuncusu ve 2016 yılı Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran ve iki arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri esnada tartışma çıkmış, arkadaşlarından Serhat O., Yaran'a doğru tek el ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Yaran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Polisin, çalışmaları sonucu kaçan şüpheli Serhat Ö. Yakalanarak gözaltına alındı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan ekiplerin çalışmaları, Serhat O.'nun, Onur Seyit Yaran'ı bir başka arkadaşlarıyla aralarını bozmakla suçladığı, kendisini bu yüzden yaraladığını ortaya çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE ŞEKER