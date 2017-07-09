Besni'ye Şehit Ateşi Düştü (3)

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ



Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin cenazesi, Adıyaman Havaalanı'ndan kortej eşliğinde Besni İlçesi'ne bağlı Köseceli Beldesi'ndeki baba evine son kez götürülüp helallik alındı.



Ardından şehit İnce için belde meydanında bulunan Köseceli Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, şehidin babası Osman İnce, annesi Cemile İnce, eşi Esra İnce, çocukları 5 yaşındaki Elif Zümre ile 2 yaşındaki Yusuf Kerem, kardeşleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Törende şehidin güçlükle ayakta duran babası Osman İnce'nin koluna Vali Abdullah Erin ve TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın girdi. Şehidin annesi Cemile, eşi Esra ve kardeşleri ise tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin eşi Esra İnci, fenalık geçirince kadın askerler tarafından verilen sandalyeye oturup kucağındaki çocuklarına sarılarak ağıt yaktı. İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit İnce'nin cenazesi, beldedeki mezarlıkta toprağa verildi. Törene katılan kalabalık sık sık sloganlarla tepki gösterdi.



