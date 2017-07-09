Besni'ye Şehit Ateşi Düştü (2)

CENAZESİ ADIYAMAN'A GETİRİLDİ



Bitlis'in Hizan İlçesi'nde, şehit olan iki askerden Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce'nin cenazesi, Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla, memleketi Adıyaman'a getirildi. Şehidin cenazesini havaalanında Vali Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, şehidin babası Osman İnce, annesi Cemile İnce, eşi Esra İnce, kardeşleri ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havalimanına inen uçağa giren şehidin annesi Cemile, eşi Esra ve kardeşleri tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren şehidin yakınları, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Şehidin gözyaşı döken tek kız kardeşi Ergül Yıldız, "Nasıl kıydılar, benim küçücük kardeşime nasıl kıydılar? İki yavrusu öksüz kaldı. Bizi de götürün ne olur. Biz de gidelim? Öldü, biz de öldük işte. Şehit mi oldun sen kardeşim?" diyerek uzun süre ağıt yaktı. Biri kız, 6 kardeşten ortancası olan 2 çocuk babası Şehit İnce'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı ve toprağa verilmek üzere Besni İlçesi'ne bağlı Köseceli Beldesi'ne götürüldü.



