Besni ve Gölbaşı SGM binaları hizmete başladı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018 yılında ihalesi yapılan Besni ve Gölbaşı Sosyal Güvenlik Merkezleri tamamlanarak hizmete başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018 yılında ihalesi yapılan Besni ve Gölbaşı Sosyal Güvenlik Merkezleri tamamlanarak hizmete başladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşa daha kaliteli hizmet sunabilmek için Besni ve Gölbaşı ilçelerinde Sosyal Güvenlik Merkezi binaları yaptı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Besni ve Gölbaşı ilçelerinde Sosyal Güvenlik Merkezlerinin 15 Ağustos tarihinde 3 milyon 517 bin TL bedel ile ihale edildiğini ve binaların inşaatına 18 Kasım tarihinde başlanılarak 20 Mart tarihinde tamamlandığını kaydetti.

Vatandaşlara ferah ve geniş bir mekanda hizmet edileceğini kaydeden Aydın, "Gölbaşı Sosyal Güvenlik merkezi 12 personeliyle 1998 metrekarelik arza üzerinde 976 metrekarelik arsa üzerinde bodrum, zemin ve 1 kat olarak hizmet verecek.

Besni Sosyal Güvenlik Merkezi 10 personel ile 4 bin 21 metrekarelik arsa üzerinde 976 metrekare alanda bodrum, zemin ve 1 kat olarak hizmet verecek. Yapılan bu hizmetlerin başta ilçelerimiz olmak üzere Adıyaman'ımıza hayırlı olsun" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA