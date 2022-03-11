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Besni Kaymakamı Nazlı Demir sabah namazı buluşmasına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Besni Kaymakamı Nazlı Demir sabah namazı buluşmasına katıldı

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Müftülüğünün düzenlediği Sabah Namazı Buluşmalarına katıldı.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İlçe Müftülüğünün düzenlediği Sabah Namazı Buluşmalarına katıldı.

Besni İlçe Müftülüğünün düzenlediği Sabah Namazı Buluşmaları etkinliğine bu kez Kaymakam Nazlı Demir'de katıldı. Gençlere yönelik olarak Besni Hacı Reşit Camii'nde düzenlenen etkinlikte, sohbet ve namaz sonrasında çorba ikramında bulunuldu.

Cami çıkışında Kaymakam Demir ve gençler sohbet etti. - ADIYAMAN

Besni Kaymakamı Nazlı Demir sabah namazı buluşmasına katıldı

Besni Kaymakamı Nazlı Demir sabah namazı buluşmasına katıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nazlı Demir, Hisarcık, Besni, Yerel, Haberler

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