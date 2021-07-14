Besni'de Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi
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Besni'de Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi

Besni'de Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Besni Kaymakamlığı ve Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlü tarafından etkinlikler düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Besni Kaymakamlığı ve Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlü tarafından etkinlikler düzenlendi.

Besni Kaymakamlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, antrenör ve sporculardan oluşan grup Şehit Abidin Tanrıkulu'nun mezarını ziyaret etti. Ardından Besni ilçe merkezde ikamet eden şehit ailelerini ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Etkinlikler kapsamında Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Dağ-Doğa yürüyüşü organize edildi. Yürüyüşe Besni Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Baba, Gençlik Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel antrenörler ve sporcular katıldı. Eski Besni mesire alanında bulunan Musalla Mevkiinde gerçekleşen yürüyüş sonunda muay- thai gösterisi yaptı.

Etkinliler kapsamında Besni Hükümet Konağı önünden halka açık masa tenisi, dart müsabakaları yapıldı. Her yaş grubundan vatandaşın katıldığı etkinliklerde katılımcılara hatıra madalyası verildi. - ADIYAMAN

Besni'de Milli Birlik ve Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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