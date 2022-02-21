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Besni Belediyesinde suda KDV indirimi yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Besni Belediyesinde suda KDV indirimi yaptı

Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, suda KDV indirimi yaptıklarını duyurdu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Adıyaman'ın Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, suda KDV indirimi yaptıklarını duyurdu.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Besni Belediyesi olarak ilçe genelinde içme suyuna zam uygulanmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içme suyundaki KDV indirimi çağrısı ile içme suyunda yüzde 7 indirim yaptıklarını dile getirdi.

Başkan Emre, "İlçemiz genelinde bu yıl vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek için içme suyumuza zam uygulamadık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın içme suyu ile ilgili olarak yapmış olduğu çağrıya uyarak, İçme Suyunda ki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 7'ye indirdik. Besnili hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Emre, Hisarcık, Adıyaman, Yerel, Haberler

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