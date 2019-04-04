Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre Mazbatasını Aldı

Besni Belediye Başkanlığına seçilen AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Emre, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Besni Belediye Başkanlığı'na seçilen Mehmet Emre, mazbatasını almak için AK Parti Besni İlçe Başkanı Mustafa Çiğdem, belediye meclis üyeleri ve partililer ile birlikte ilçe seçim kuruluna geldi. Mehmet Emre mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Murat Erol'dan aldı.

Mazbatasını aldıktan sonra beraberindekiler ile birlikte Besni Belediyesine geçen Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre burada bir konuşma yaptı.

Besni'ye hizmet için yola çıktıklarını söyleyen Belediye Başkanı Emre, "Bizler yola çıkma ilkemizi her toplantımızda ve her mitingimizde ifade ettik. Bu ilkemiz, biz haram yemeyeceğiz dedik, milletin hakkını hukukunu kimseye peşkeş çekmeyeceğiz dedik. Bu ilkeler doğrultusunda memleketimize ve milletimize hizmet edeceğiz. Ekibim ve siz kıymetli Besnili hemşerilerim ile birlikte bu memleketi birlikte yöneteceğiz. 1 Nisan itibari ile seçim sürecini bitirdik. Bundan sonra birlik, beraberlik ve kardeşlik hukuku vardır. Biz siyaset zamanı içerisinde söylenen sözleri ve edilen lafların hepsini unuttuk. Bize düşen vazife çalışmak, sizlere düşen vazife ise bizleri denetlemek. Bizim bir hatamızı ve eksiğimizi gördüğünüz zaman bunu bizlere gelip söylemek olacak. Dolayısı ile bu kardeşiniz sadece emanetçidir. 5 yıl boyunca burada sizlere hizmet etme vazifesini üstlenen kişidir. Bu yüzden sizlerden istirhamım, bu 5 yıl içerisinde elinizi ve gözünü bizim üzerimizden eksik etmeyin. İnsanız, hata yapabiliriz ancak şuna inanıyorum ki sizin gibi dostlarımızın gözleri bizlerin üzerinde olduğu müddetçe, bizler bu hatayı en aza indirerek bu 5 yılı hizmet ederek geçireceğiz. Adaletten şaşmayacağız, hizmetten ve çalışmaktan şaşmayacağız, belediyenin kapısı 24 saat boyunca sizlere açık olacak. Bu duygu ve düşünceler ile bizlere bu makamı layık gördüğünüz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Önemli olan Belediye Başkanı olmak değil, önemli olan makam mevki sahibi olmak değil, önemli olan bu aziz milletin kalbine ve gönlüne girebilmekti. Sizlerde bizlere gönlünüzde ve kalbinizde yer açtınız. Bizde inşallah 5 yıl boyunca buna layık oluruz" dedi.

Seçilmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Emre, "Bu süreçte emeği geçen başta ilçe teşkilatımız ve ilçe başkanımız Mustafa Çiğdem olmak üzere, MHP İlçe Başkanı Hamdi Arslan ve yönetimine, aday olupta adaylığından feragat eden Kenan Polat kardeşimize, özellikle genç kardeşlerimize, gençlik kollarındaki arkadaşlarıma ve en mühimi kadın kolları ile kıymetli Besni halkına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Bugünden itibaren Besni'ye hizmet etmek için durmadan, usanmadan çalışacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA