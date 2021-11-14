Besni Alperen Ocaklarında görev değişimi

ADIYAMAN (İHA) - Yaklaşık bir buçuk yıldır Besni Alperen Ocakları Başkanlığını yürüten Dursun Ayverdiata görevi İsrafil Yalçın'a devretti.

Devir teslim programına Alperen Ocakları Adıyaman İl Başkanı Kürşat Sarı ve ocak yönetimi katıldı.

Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Sarı, bir buçuk yıldır görev yapan Dursun Ayverdiata'ya emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini dile getirerek görevi devralan İsrafil Yalçın'a ise hayırlı olmasını diledi.

Görevi devralan İsrafil Yalçın ise yapmış olduğu konuşmada, "Görevi devraldığım Dursun başkanıma emekleri için teşekkür ediyor, bu görevi bana layık gören herkese teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle, bu kutlu ülkü yolunda bu sancağı daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışacağız. Alperen ruhlu, ülkücü duruşlu, idealist, vatanperver ve İslam'a hizmet etmeyi kendisine mefkure edinmiş kadrolarımızı hazırlamak için bütün çabamızı ve enerjimizi bu yönde kullanacağız. Cennet mekan Muhsin başkanımızın emanetine sahip çıkıp, ocağımızı ve kendimizi gençlerimizin hizmetine adıyoruz.

İnşallah en kısa zamanda yeni projelerle Besni'de gençlerimizle hayırlı işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

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